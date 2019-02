Frana, Costa: “Aprire tanti cantieri contro il dissesto idrogeologico”

“Vogliamo aprire tanti cantieri contro il dissesto idrogeologico e per tutelare i territori. I soldi e la professionalità ci sono, facciamo ripartire l’Italia da questi fondi, bisogna che i Comuni si diano da fare e ci diano i progetti”. Lo ha detto, dalla sua pagina Facebook, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che ha effettuato oggi un sopralluogo a Dimaro, epicentro delle frane trentine dello scorso autunno, assieme al ministro Riccardo Fraccaro, per fare il punto della situazione.

“Il sopralluogo – ha detto Costa – ci ha fatto capire quanto questo territorio ha sofferto, per noi e’ stato importante venire qui. Rammento che abbiamo oltre 9 miliardi di euro, alcuni gestiti dalla Protezione civile per l’emergenza, ma 6,6 miliardi sono invece del ministero dell’Ambiente con i quali vogliamo fare prevenzione. Ho incontrato i due presidenti della provincia autonoma di Trento e Bolzano, incontro tutti i presidenti, perche’ questi fondi sono dati a loro per la prevenzione. Bisogna aprire i cantieri, aprirne tanti contro il dissesto idrogeologico e per tutelare il territorio”.