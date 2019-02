Genova, crollo Ponte Morandi: “Controlli insufficienti”

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, ha dichiarato che “le procedure di controllo della sicurezza strutturale” delle infrastrutture “sono state in passato e sono tuttora insufficienti al fine di prevenire crolli, come quello verificatosi” il 14 agosto scorso, il cedimento di Ponte Morandi.

Il magistrato contabile cita la relazione della Commissione Ispettiva dal Mit, sottolineando che evidenzia, inoltre, “un vistoso difetto di coordinamento tra l’attività del concessionario e le funzioni di vigilanza proprie del concedente e cioè proprie delle strutture del Ministero“.