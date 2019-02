Giornata delle Malattie Rare: la Fibrosi Polmonare Idiopatica in un’installazione artistica a Torino

Continua il lavoro di sensibilizzazione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica svolto da Reverb con Voci Sott’Acqua, progetto realizzato con il contributo non condizionato di Boehringer Ingelheim, grazie a Mnemosyne l’evento organizzato in occasione della Giornata delle Malattie Rare, giovedì 28 febbraio, a Torino.

Il 28 febbraio dalle 18 alle 22, a Camera – Centro Italiano per la Fotografia, in via delle Rosine 18 a Torino, il pubblico è invitato per un opening dove lo staff di Effetto Larsen condurrà i presenti in un viaggio di scoperta della Fibrosi Polmonare Idiopatica grazie alla mappatura emotiva di Mnemosyne, e agli interventi del Prof. Carlo Albera (Università di Torino, Direttore Struttura Complessa, Pneumologia, Ospedale Molinette), della Dott.ssa Valentina Ieraci, (psicologa e psicoterapeuta, Dottore di ricerca in Neuroscienze) e di Antonio Mangano (presidente dell’Associazione pazienti di Torino “Insieme Per Fare”).

Mnemosyne è un’installazione artistica site-specific, prodotta da Effetto Larsen, che raccoglie le esperienze ed emozioni di pazienti, medici, infermieri, parenti, caregiver e operatori, con interviste mirate e, dopo una fase di rielaborazione, le propone al pubblico attraverso una vera e propria mappa nella quale vengono raccontate le storie, i ricordi e il percorso emotivo di chi è legato a questa patologia.

Un progetto che racconta i ricordi emotivi legati ai luoghi di chi vive a contatto con l’IPF, come spiega Matteo Lanfranchi, direttore artistico di Reverb “Mnemosyne è un progetto sulle memorie emotive, una modalità di condividerle, di dare importanza ai sentimenti che ci accompagnano nelle nostre vite. Per questa sessione dedicata alla Fibrosi Polmonare Idiopatica abbiamo identificato i luoghi emotivamente significativi per alcune persone che convivono con questa malattia: pazienti, medici, caregiver, volontari, infermieri. Li abbiamo ascoltati e abbiamo composto una mappa di questi percorsi, trovando un modo di condividerli con i visitatori dell’installazione. Come per tutto il progetto Voci Sott’Acqua, anche qui si tratta di dar voce a chi fa fatica a far sentire la propria, di offrire nuove modalità per parlare di un argomento delicato, difficile e importante.”

Per questa edizione speciale dell’installazione, oltre ai pazienti affetti da IPF sono stati intervistati i medici e gli infermieri di Ospedale Molinette di Torino, Ospedale S. Giuseppe di Milano, Ospedale S. Gerardo di Monza, Ospedale Morgagni di Forlì, Ospedale Vimercate, l’associazione pazienti Un respiro di speranza di Monza, Associazione Morgagni Malattie Polmonari di Forlì, Associazione Torino “Insieme Per Fare”, il personale di Boehringer Ingelheim e di Reverb. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Fimarp, Federazione Italiana IPF e Malattie Polmonari.

Con Mnemosyne Reverb, la start up milanese che utilizza l’esperienza artistica per sviluppare progetti comunicativi, continua a sperimentare modi innovativi di raccontare l’IPF nel progetto Voci Sott’Acqua, staccandosi dall’identificazione tra paziente e malattia, cercando un approccio più positivo per poter sensibilizzare su questa patologia rara e poco conosciuta, aiutare i pazienti nel sentirsi meno soli e nel fare rete, per trovare la forza necessaria per affrontare le difficoltà quotidiane.

Voci Sott’Acqua è infatti un progetto di sensibilizzazione articolato che raccoglie, oltre a Mnemosyne, un reading teatrale Respirare sott’acqua, piccoli esercizi di sopravvivenza spirituale, già replicato nelle più importanti città italiane, un cortometraggio d’autore “IPF” realizzato dal regista Davide Gentile, le interviste e i ritratti fotografici di pazienti e caregivers, il sito dedicato con il blog e i video illustrati sulla patologia.