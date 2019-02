Giornata Mondiale del Rene: a Marzo in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali”

In occasione della Giornata Mondiale del Rene che quest’anno si celebrerà il 14 marzo 2019, la Società Italiana di Nefrologia (SIN) d’intesa con la Fondazione Italiana del Rene Onlus (FIR) organizzano in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali“. Dall’11 al 17 marzo prossimi nelle piazze delle più importanti città italiane e nelle scuole secondarie superiori che hanno aderito all’iniziativa la SIN promuoverà la campagna di sensibilizzazione “Salute dei reni per tutti, ovunque”.

Tema della Giornata Mondiale del Rene è la prevenzione delle malattie renali, secondo i principi di equità ed uguaglianza: accessibilità universale alle cure ed un linguaggio comune paziente-nefrologo. “Il nostro obiettivo principale – sostiene il dott. Giuliano Brunori Presidente della Società Italiana di Nefrologia (SIN) – è ridurre il numero di pazienti affetti da malattia renale cronica (7-10% della popolazione mondiale) anche attraverso attività di prevenzione che interessino la popolazione, per questo la Giornata Mondiale del Rene, ci vedrà impegnati in una campagna divulgativa per informare la popolazione sul corretto stile di vita per la salute dei reni e sul “chi-fa-cosa” in caso di malattia renale cronica“.