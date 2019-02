Gli effetti del Ciclone “Xaver”: tanto vento, poco freddo, pochissima neve (ma era tutto previsto così)

Il Ciclone “Xaver” ha colpito l’Italia nel weekend comportandosi esattamente come previsto nei giorni precedenti al suo arrivo: tanto vento, poco freddo e pochissima neve. Purtroppo la tempesta ha lasciato dietro di sè una drammatica scia di morte e distruzione con le 4 vittime del Lazio, i tre ragazzi dispersi in Sicilia e le decine di feriti in tutte le Regioni centro/meridionali. Pesantissimi anche i danni e i disagi provocati dai venti di grecale che hanno toccato raffiche di 140km/h tra Lazio e Campania e di 120km/h in Calabria e Sicilia. Non c’è stato alcun tipo di problema, invece, legato al freddo e alla neve. Perchè di freddo ce n’è stato poco, e di neve pochissima.

Eloquenti le immagini del satellite polare odierno, che pubblichiamo a corredo dell’articolo: non c’è traccia di neve al suolo, neanche ad alta quota. Ha nevicato in modo significativo (ma comunque non eccezionale) soltanto in Sila e sugli Iblei, in aree molto localizzate dell’estremo Sud (Calabria e Sicilia), esposte a Nord/Est, e comunque non a bassa quota. Sulle coste c’è stata solo qualche veloce e sparuta fioccata senza accumulo nel salernitano, nel cosentino tirrenico e nel reggino jonico, ma s’è trattato di simil-neve (gragnola, graupel) come a Lido di Noto dove la spiaggia s’è imbiancata per la grandine. La quota neve non è mai scesa sotto i 500–600 metri nei rari casi di precipitazioni significative.

Le temperature sono scese sensibilmente soltanto nelle ore centrali di Sabato, per poche ore, comunque senza eccessi. Non c’è stato alcun tipo di gelo. Ecco le temperature registrate nei due giorni del weekend nelle principali città del Sud:

Sabato 23 Febbraio

Catania +5°C / +14°C

Brindisi +5°C / +14°C

Palermo +5°C / +13°C

Trapani +2°C / +13°C

Lecce +4°C / +13°C

Messina +6°C / +12°C

Taranto +2°C / +12°C

Reggio Calabria +6°C / +12°C

Pescara +3°C / +11°C

Lamezia Terme +7°C / +10°C

Cosenza +2°C / +10°C

Catanzaro +5°C / +10°C

Bari +4°C / +8°C

Domenica 24 Febbraio

Reggio Calabria +7°C / +13°C

Messina +7°C / +12°C

Trapani +5°C / +12°C

Palermo +9°C / +11°C

Catanzaro +4°C / +11°C

Napoli +6°C / +10°C

Bari +7°C / +10°C

Taranto +6°C / +10°C

Salerno +5°C / +10°C

Lecce +6°C / +9°C

Pescara +4°C / +9°C

Foggia +1°C / +9°C

Brindisi +6°C / +9°C

Cosenza +4°C / +8°C

Sono dati tali che testimoniano come in questo weekend non ci sia stata alcuna vera ondata di freddo e neve al Centro/Sud, semplicemente una rapida e violenta sfuriata di grecale proveniente dai Balcani. Il vento, infatti, non è provocato dal freddo ma dal gradiente barico: è un fenomeno di ogni stagione che non c’entra nulla con la temperatura dell’aria.

E in tutto questo, al Nord ha continuato a splendere il sole con temperature tardo primaverili, addirittura a ridosso dei +20°C in Liguria sia Sabato che Domenica, e sempre superiori ai +10°C in pianura Padana nelle ore diurne.