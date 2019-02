Global Warming, la Terra verso il decennio più caldo in oltre 150 anni: a rischio la soglia di 1,5°C entro il 2023

La Terra potrebbe già trovarsi a metà del periodo di 10 anni più caldo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1850. Dopo lo studio di NASA e NOAA che ha certificato il 2018 come il 4° anno più caldo mai registrato, il Met Office (servizio meteorologico del Regno Unito) prevede che le temperature per ognuno dei prossimi 5 anni probabilmente saranno di 1°C o più al di sopra dei livelli preindustriali. Nei prossimi 5 anni ci sarà anche la possibilità di avere un anno in cui l’aumento della temperatura globale sarà maggiore di 1,5°C, soglia critica per i cambiamenti climatici, secondo il servizio britannico. Se queste previsioni si riveleranno corrette, il decennio dal 2014 al 2023 sarà il più caldo in oltre 150 anni di registrazioni.

Il Met Office spiega che il 2015 è stato il primo anno in cui la temperatura superficiale media globale ha raggiunto 1°C oltre i livelli preindustriali. Da allora, ogni anno la media globale si è avvicinata o ha superato la soglia di 1°C. Ora il Met Office sostiene che è probabile che la tendenza continui o aumenti nei prossimi 5 anni. “Abbiamo appena realizzato le previsioni di quest’anno e vanno fino al 2023 e ciò che suggeriscono è un rapido riscaldamento a livello globale. Analizzando i singoli anni in questa previsione, possiamo ora vedere per la prima volta che c’è il rischio di un temporaneo, e ripeto temporaneo, superamento della cruciale soglia di 1,5°C stabilita nell’Accordo di Parigi sul clima”, ha dichiarato il Prof. Adam Scaife, direttore delle previsioni a lungo termine del Met Office.

Lo scorso ottobre, gli scienziati delle Nazioni Unite hanno pubblicato una relazione sugli effetti a lungo termine di un aumento di temperatura di 1,5°C. Sono giunti alla conclusione che servirebbe un enorme sforzo per ridurre le emissioni di carbonio al fine di evitare che il mondo superi questo limite entro il 2030. L’analisi del Met Office ora dice che c’è una possibilità del 10% che questo accada entro i prossimi 5 anni. “È la prima volta che le previsioni mostrano un notevole rischio di superamento, è solo temporaneo. Stiamo parlando di singoli anni che fluttuano oltre il livello di 1,5°C. Ma il fatto che possa succedere ora a causa della combinazione del riscaldamento generale e delle fluttuazioni dovute a fattori come gli eventi di El Niño nei prossimi anni significa che ci stiamo avvicinando a quella soglia”, ha aggiunto Scaife.

Il Met Office dichiara di avere un’affidabilità del 90% nelle previsioni per gli anni a venire. Dal 2019 al 2023, sostengono i suoi esperti, vedremo temperature comprese tra 1,03°C e 1,57°C sopra il livello del 1850-1900, con un maggior riscaldamento su gran parte del globo, soprattutto sulle aree come l’Artico. Il team di ricerca dichiara di essere abbastanza sicuro di queste previsioni a causa della sua esperienza. La loro precedente previsione, realizzata nel 2013, ha previsto il rapido tasso di riscaldamento che è stato osservato negli ultimi 5 anni. Ha persino previsto alcuni dei dettagli meno noti, come la zona di raffreddamento osservata nel Nord Atlantico e altri punti più freddi nell’Oceano Antartico.

Cosa ne pensano le altre agenzie?

La previsione del Met Office arriva dopo che una serie di altre agenzie ha pubblicato le proprie analisi dei dati di temperatura del 2018, dimostrando che è stato il 4° anno più caldo mai registrato. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha pubblicato un’analisi che dimostra che i 20 anni più caldi sono stati registrati negli ultimi 22.

“Le temperature sono solo parte della storia. Il meteo estremo e ad alto impatto ha colpito molti Paesi e milioni di persone, con ripercussioni devastanti per le economie e gli ecosistemi nel 2018. Molti di questi eventi meteo estremi sono coerenti con quello che ci aspettiamo dal cambiamento climatico. Questa è una realtà che dobbiamo affrontare. La riduzione delle emissioni di gas serra e le misure di adattamento al clima dovrebbero essere una priorità globale”, ha dichiarato Petteri Taalas, segretario generale della WMO.

Altri ricercatori del campo hanno sostenuto che la nuova previsione per i prossimi 5 anni sia in linea con le aspettative, considerato il livello record di CO₂ nell’atmosfera nel 2018. “Le previsioni del Met Office purtroppo non sono una sorpresa. Le temperature medie in tutto il globo sono a livelli record e lo sono state per una serie di anni. Sono guidate prevalentemente dall’aumento delle concentrazioni di gas serra, come l’anidride carbonica, prodotti dal nostro continuo uso di combustibili fossili. Finché non ridurremo le emissioni di gas serra, possiamo aspettarci di vedere tendenze al rialzo nelle temperature medie globali”, ha dichiarato la Dott.ssa Anna Jones, chimica dell’atmosfera del British Antarctic Survey.