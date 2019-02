Google celebra con un bellissimo doodle animato il chimico tedesco Friedlieb Ferdinand Runge: ha scoperto la caffeina

Google ha deciso di celebrare con un bellissimo doodle animato il 225° anniversario della nascita di Friedlieb Ferdinand Runge, chimico tedesco famoso in tutto il mondo per aver scoperto la caffeina. Nato ad Amburgo nel 1794, nel 1819 identificò la caffeina analizzando i chicchi di caffè spinto dall’amico Goethe. E’ noto anche per le sue ricerche sul catrame di legna e di carbone fossile, dal quale isolò diversi composti come anilina, chinolina e fenolo.

Il doodle sarà visibile a partire dalla mezzanotte dell’8 Febbraio negli Stati Uniti d’America, in Messico, Colombia, Perù, Cile, Argentina, Nuova Zelanda, Australia, Corea del Sud, Taiwan, Vietnam, India, Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Bulgaria.