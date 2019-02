Incendi in Toscana: ancora fiamme in un bosco di Madonna di Carpineta

Nel Comune di Bagni di Lucca la Soup (Sala operativa unificata permanente) segnala un esteso incendio, dove si lavora da ieri, in un bosco di Madonna di Carpineta, in Garfagnana.

Oltre alle squadre di terra sono all’opera, al momento, tre canadair e un elicottero della Regione. La zona è impervia e sono diversi ed estesi i fronti tuttora attivi.

Sotto controllo già da ieri l’incendio sul Monte Serra nel Comune di Vicopisano (Pisa), dove prosegue l’opera di bonifica per evitare riprese di fiamme. In fase di bonifica anche l’incendio sviluppatosi a Sillano-Giuncugnano (Lucca), dove dall’alba erano al lavoro un canadair e due elicotteri della Regione e ora ne rimane solo uno. E’ invece del tutto spento, in corso di bonifica, l’incendio di Penna di Lucchio, sempre nel Comune di Bagni di Lucca.