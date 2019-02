“E’ in corso di ripresa l’operatività” dello scalo romano di Ciampino, “temporaneamente chiuso al traffico aereo, a causa di un principio di incendio“: lo rende noto l’Enac, spiegando che la ripresa riguarda sia i voli di aviazione generale, sia alcuni di aviazione commerciale. L’Ente “invita i passeggeri con voli in programma su Ciampino a contattare le compagnie aeree di riferimento e la società di gestione Aeroporti di Roma per verificare l’operatività dei propri voli“.