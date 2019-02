Incendio in una palazzina a Cupello (Chieti), un morto

Un uomo di 58 anni è morto in un Incendio divampato nella notte in una palazzina di Cupello (Chieti). La tragedia è avvenuta in via Nardone all’interno di un edificio di tre piani in costruzione e ancora senza energia elettrica.

L’uomo stava dormendo nel sottotetto. L’allarme è scattato intorno alle 3.30. Quando sono intervenuti i soccorritori, ormai non c’era più niente da fare: il corpo è stato trovato carbonizzato. Sulle cause dell’Incendio sono in corso accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Vasto, gli operatori del 118 e i carabinieri di Cupello.