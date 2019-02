Incendio in palazzo a Parigi: almeno 8 morti

Un incendio è divampato nelle scorse ore in un immobile in un quartiere residenziale di Parigi: 8 persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco. Altre 27 persone, tra cui 3 pompieri, hanno riportato ferite lievi.

Le autorità hanno reso noto che “il bilancio potrebbe salire ancora perché l’incendio è ancora in atto al settimo e all’ottavo piano“.

I soccorritori hanno tratto in salvo circa 25 persone che si erano rifugiate sul tetto o sui davanzali delle finestre per sfuggire alle fiamme.