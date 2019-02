Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all’alba in Trentino. Sulla provinciale 235, all’uscita per Mezzolombardo che porta verso la Val di Non, intorno alle 6, due auto si sono scontrate.

I sanitari per l’uomo non hanno potuto che constatare il decesso, mentre la donna è stata portata in ospedale. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.