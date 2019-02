Please wait...

Dopo gli accertamenti l’uomo, dipendente di una azienda vivaistica, sarà trasferito in sala operatoria per un intervento chirurgico. Dell’accaduto sono stati interessati anche i carabinieri.

Scattato l’allarme, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara con una ambulanza medicalizzata.

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Cepagatti, nel Pescarese, dove un uomo di 57 anni è stato colpito da un albero che stava tagliando in via Piemonte.

Incidenti sul lavoro, uomo travolto da un albero: grave 57enne

