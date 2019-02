India: il treno AV Vande Bharat Express si blocca al primo viaggio

Il Vande Bharat Express, il primo treno a parziale Alta Velocità dell’India, inaugurato ieri alla presenza del premier Modi, si è già rotto, questa mattina: il convoglio si è fermato improvvisamente vicino a Tundla, a 200 km dalla capitale, nel corso del suo viaggio di ritorno da Varanasi, dopo la prima corsa di andata ieri.

Una portavoce della compagnia ferroviaria che gestisce il Vande Bharat Express ha spiegato che i freni si sono bloccati per un calo della tensione sulla linea, di cui non si conosce la causa. A bordo non erano presenti passeggeri: i viaggiatori saranno ammessi da domani.