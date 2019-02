Influenza: 516 casi gravi da ottobre 2018

I casi gravi di influenza registrati da ottobre 2018 salgono a 516, mentre sono 95 le persone decedute: lo ha rilevato il bollettino FluNews-Italia dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha aggiornato il relativo report con i dati relativi alla 7ª settimana del 2019.

Il numero complessivo di casi da ottobre 2018 è arrivato a 5.968.000: i contagi settimanali continuano a diminuire ma si mantengono ad un livello di incidenza di media intensità (durante le scorsa settimana sono stati 663.000).

Tutti i casi di influenza confermata in persone con infezioni respiratorie acute e insufficienza respiratoria acuta sono stati ricoverati in una Unità di Terapia Intensiva e 376 sono stati intubati. Il 62% dei casi gravi è di sesso maschile e il 91% si è verificato in soggetti over 50 anni. Nell’82% era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari o respiratorie croniche. In otto casi su dieci, non erano vaccinati.