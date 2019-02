I medici pensavano fosse un’influenza, ma era un tumore alla bocca: il caso

Pensava fosse un’influenza, invece era un tumore alla bocca: è la vicenda accaduta nel 2016 a Clara van Heerden, una donna che vive nella Pretoria Occidentale, in Sudafrica. Una mattina si sveglia con il labbro superiore gonfio pertanto si reca dal medico di famiglia che le prescrive diversi accertamenti.

Una volta recatasi a Pretoria, in Ospedale, i medici la tranquillizzano, spiegandole che si trattava solo di una forte influenza, pertanto le prescrivono antibiotici nonostante la titubanza della donna.

Nonostante la cura antibiotica, il gonfiore persiste e aumenta. A questo punto Clara decide di indagare ulteriormente e ottiene finalmente la diagnosi corretta: un tumore alla gola. A causa del ritardo della diagnosi e della conseguente terapia, la malattia avanza e le condizioni di salute della donna peggiorano ulteriormente, tanto da renderle difficoltosa una semplice attività come mangiare e deglutire. Il dolore le impedisce inoltre di muoversi bene.

Adesso la donna è in attesa di un intervento attraverso il quale i medici utilizzeranno un pezzo dell’osso dell’anca per ricostruirle la mascella che andrà rimossa. Per la ricostruzione del labbro verrà utilizzata una parte di carne dal suo braccio.

La speranza è dunque che l’intervento possa essere risolutivo per la donna che, da due anni, sta vivendo un incubo.