Inquinamento Roma: “La procura indaghi sulle responsabilità per i morti da smog”

“L’amministrazione non e’ in grado di garantire la qualita’ dell’aria e la tutela della salute dei cittadini, e i dati diffusi oggi lo dimostrano”. E’ quanto afferma il Codacons in una nota, opo i dati diffusi dalla Onlus Cittadini per l’aria, secondo cui a Roma si registrano ogni anno 120 morti premature a causa dello smog.

“Alla base dell’inquinamento atmosferico in citta’ – continua la nota – c’e’ il problema del traffico e del numero eccessivo di automobili che ogni giorno entra e circola in citta’: un sovraffollamento di vetture private che nemmeno la Polizia Municipale riesce a gestire, come dimostrano i fenomeni delle doppie file e del parcheggio selvaggio, contro i quali i vigili urbani sembrano essersi arresi, e che incrementa lo smog con conseguenze dirette per i cittadini”.

Per il Codacons, “i morti da inquinamento sono il frutto dell’incapacita’ di gestire la viabilita’ e il traffico privato nella capitale e, pertanto, crediamo che la Procura debba accertare le responsabilita’ dell’amministrazione comunale e della Polizia municipale”.