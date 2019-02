L’11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne nella Scienza

Lunedì 11 febbraio si celebra la Giornata delle Donne e delle Ragazze nella Scienza: proclamata dalle Nazioni Unite e patrocinata dall’Unesco, ha lo scopo di ricordare che la partecipazione delle donne nella scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata e che devono essere garantite pari opportunità nella carriera scientifica.

Sono previsti eventi in tutto il mondo, inclusa l’Italia e in particolare nelle università.

Quest’anno il tema al centro delle iniziative è investire sulle donne nella scienza per una crescita inclusiva e rispettosa dell’ambiente.

Negli ultimi anni sono stati compiuti grandi passi avanti a livello globale per coinvolgere le donne nel panorama scientifico: tuttavia, precisa l’ONU, permangono pregiudizi e stereotipi di genere che allontanano ragazze e donne, tanto che, attualmente, meno del 30% dei ricercatori in tutto il mondo è di sesso femminile e solo il 30% delle studentesse sceglie le materie scientifiche nell’istruzione superiore.