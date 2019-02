La costellazione Iridium® NEXT realizzata da Thales Alenia Space è ora completa in orbita

La costellazione Iridium NEXT, sviluppata e realizzata da Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), a capo di un consorzio industriale, è ora interamente operativa. A seguito degli 8 lanci effettuati con successo tra il gennaio 2017 e il gennaio 2019, 75 satelliti Iridium NEXT sono stati tutti dispiegati a orbita terrestre bassa (LEO). Più nello specifico, la costellazione opera con 66 satelliti a un’altitudine di 780 chilometri, organizzata in sei piani orbitali, ognuno formato da 11 satelliti l’uno, oltre a nove satelliti di riserva in orbita e sei ulteriori satelliti di riserva a terra.

Iridium NEXT: un programma su larga scala e una conquista umana

Iridium NEXT non è solo un una conquista tecnica straordinaria, basata su un concetto nuovo altamente innovativo, ma soprattutto una conquista dal punto di vista industriale e umano, alla quale, per far fronte alla sfida, hanno collaborato tutti i siti Thales Alenia Space.

Thales Alenia Space è il prime contractor per il programma Iridium NEXT, responsabile per l’ingegneria, la produzione, il procurement e per le operazioni di integrazione, oltre ai test di terra e in orbita e alle prestazioni complessive della costellazione.

Il design del satellite è stato perfezionato e testato su due modelli nei siti di Tolosa e Cannes di Thales Alenia Space. La produzione in serie è stata effettuata nella sede del subcontraente, Northrop Grumman Corporation a Gilbert, Arizona (in precedenza Orbital ATK). L’integrazione del satellite è stata eseguita in loco sotto la direzione del team Thales Alenia Space, appositamente in trasferta per l’occasione. La posizione orbitale del satellite e i test in orbita sono stati preparati ed eseguiti ed eseguiti dai team Thales Alenia Space nel Satellite Network Operation Center (SNOC) a Leesburg, Virginia.

Un’impresa di prodezza tecnologica, condotta con stile da Thales Alenia Space con i subcontraenti e il cliente Iridium Communications

Consegnare una serie di 81 satelliti.

Dispiegare un sistema satellitare completo e complesso, end-to-end pronto all’uso

Assicurare la compatibilità tra i satelliti Iridium di nuova e vecchia generazione senza interruzioni al servizio utenti (Slot Swap ** ).

Essera A capo di un consorzio industriale internazionale.

Assicurare il routing in-orbita dei segnali di telecomunicazione. ***

Iridium NEXT, la costellazione dalle prestazioni più alte, più flessibile e sofisticata al mondo

La sfida principale per Thales Alenia Space è stata quella di dispiegare un sistema satellitare completo e complesso end-to-end pronto all’uso, assicurando al contempo compatibilità tra le generazioni precedenti e attuali di satelliti Iridium. Questa è la prima volta che un operatore e un costruttore hanno lavorato fianco a fianco per sostituire una costellazione completa di 66 satelliti, uno per uno, senza alcuna interruzione di servizio per gli utenti*.

La costellazione Iridium NEXT rappresenta l’avanguardia del presente in termini di tecnologia e flessibilità. È caratterizzata dalla copertura globale e dalla sua indipendenza dal segmento di terra locale, in quanto ogni satellite è collegato ai quattro satelliti più prossimi: quello anteriore, posteriore, a sinistra e a destra. Indipendentemente da dove gli utenti si trovino sulla Terra, in mare o in volo, Iridium fornisce la copertura che permette loro di comunicare. Questo genere di accesso diretto al satellite, sia per ragioni di trasmissione o ricezione, significa che sono disponibili comunicazioni affidabili, anche in caso di disastri naturali o conflitto, in zone isolate, o per fornire comunicazioni sicure protette da intrusioni e pirateria***.

Denis Allard, Vicepresidente Progetti Costellazione a Thales Alenia Space, ha dichiarato: “Thales Alenia Space è particolarmente orgogliosa di aver realizzato la costellazione Iridium NEXT. Abbiamo consegnato tutti gli 81 satelliti del sistema, operativi adesso e secondo i programmi, una sfida ardua che i nostri team hanno affrontato con stile. Il successo di questo programma complesso conferma ulteriormente la leadership globale di Thales Alenia Space nel mercato delle costellazioni e rinforza ulteriormente la nostra expertise senza rivali in qualità di prime contractor per sistemi di telecomunicazioni end-to-end complessi pronti all’uso”.