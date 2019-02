Latte, Coldiretti: SOS pastori, domani il primo “Pecorino day”

Per sostenere i pastori ed il loro difficile lavoro arriva il primo “Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori e degli allevatori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, dove tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza.

A partire dal mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 dalle 9.30 di domani domenica 17 febbraio lungo tutta la Penisola, da Vicenza in via Cordenons a Torino in piazza Solferino, da Napoli a viale del Poggio ai Colli Aminei a Lecce in piazza Ariosto ma anche a Trapani in Via Virgilio e a Catania in piazza Giovanni Verga. L’elenco completo delle iniziative sul sito www.campagnamica.it. Sono in programma iniziative ad hoc con degustazioni guidate, presentazione dei prodotti salvati dall’estinzione e preparazione di ricette ‘in diretta dagli agrichef, i cuochi contadini. Da salvare ci sono 6,2 milioni di pecore e, con esse, un settore di eccellenza del Made in Italy agroalimentare, che con la pastorizia garantisce presidio socio-economico e ambientale dei nostri territori, ma rappresenta anche un patrimonio ineguagliabile di biodiversità.