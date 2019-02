Latte, protesta pastori: il Ministro Centinaio “in Sardegna per un importante tavolo per risolvere l’emergenza”

“Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un patrimonio del nostro Paese che contraddistingue tutte le regioni dal Nord al Sud“: questo il messaggio inviato dal Ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio al XXIII Convegno nazionale dei delegati e volontari Fai su ‘Progetto Alpe – L’Italia sopra i 1000 metri‘ in corso a Brescia.