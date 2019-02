Lazio, Anas: “Lavori sulla SS148 ‘Pontina’ per il ripristino del piano viabile”

Sulla strada statale 148 ‘Pontina’, che nei giorni scorsi è stata riclassificata passando dalla competenza regionale a quella statale, Anas (Gruppo Fs Italiane) sta già eseguendo alcuni interventi di ripristino urgente del piano viabile al fine di eliminare i dissesti più rilevanti e migliorare la sicurezza della circolazione, in attesa dei lavori di risanamento profondo già programmati.

In particolare, in questi giorni gli interventi riguardano alcuni brevi tratti tra Latina e Aprilia, in località Campo Verde. Il transito è sempre consentito con restringimento di carreggiata e indicazioni sul posto. Tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, con il miglioramento delle condizioni meteo e l’innalzamento delle temperature, sarà possibile eseguire i lavori di risanamento profondo della pavimentazione, già programmati per un investimento di 8 milioni di euro. A seguire saranno appaltati ulteriori 9 milioni di euro sempre per risanamento piano viabile e 5 milioni per barriere di sicurezza e ripristino pertinenze stradali.