I Limoni per la Ricerca: CITRUS-L’orto Italiano accanto a Fondazione Veronesi

Citrus – l’Orto Italiano, azienda ortofrutticola di Cesena da sempre al fianco di Fondazione Umberto Veronesi, è stata scelta come partner esclusivo per la terza edizione di questa importante iniziativa. Dal 3 al 16 marzo, le speciali retine da 500gr di limoni (varietà primofiore) di Fondazione Umberto Veronesi saranno distribuite in tutta Italia da Citrus – l’Orto Italiano in più di 2.500 supermercati al costo di 2,00 euro.

I Limoni per la Ricerca sono un esempio di collaborazione possibile tra fornitore e grande distribuzione, nell’obiettivo comune di un’azione di responsabilità sociale: 40 centesimi a retina saranno devoluti a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.

Le precedenti edizioni del progetto hanno permesso di finanziare il lavoro annuale di 8 ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura delle patologie oncologiche; con questa nuova edizione de I Limoni per la Ricerca si mira ad incrementare in maniera importante il numero. L’idea nasce dalla volontà di diffondere l’uso del limone per le sue proprietà nutritive e preventive, come la molecola antitumorale contenuta nella buccia: il limonene. Per questa ragione Citrus – l’Orto Italiano, da sempre vicina a queste tematiche, offre solo limoni italiani e non trattati in superficie.

Il limone è più comunemente conosciuto come una buona fonte di vitamina C, tuttavia, come la maggior parte degli altri agrumi, contiene un ampio elenco di altri nutrienti essenziali: carboidrati (zuccheri e fibre), potassio, acido folico, calcio, tiamina, niacina, vitamina B6, fosforo, magnesio, rame, riboflavina, acido pantotenico e una varietà di composti fitochimici. La vitamina C svolge un ruolo chiave nella formazione del collagene, entra in gioco nell’assorbimento del ferro inorganico (non –eme); inoltre come antiossidante, la vitamina C può aiutare ad evitare il danno cellulare da “radicali liberi” implicato nella progressione di diverse malattie tra cui il cancro, le malattie cardiovascolari e la formazione della cataratta. Nel limone, in particolare nella buccia, sono presenti fitochimici come monoterpeni, limonoidi, flavonoidi, carotenoidi ed acidi idrossicinnamici. Questi composti hanno dimostrato in diversi studi scientifici capacità antiossidanti, effetti sulla differenziazione cellulare e potere detossificante che renderebbero i limoni, se regolarmente consumati, una componente importante di una dieta volta a ridurre il rischio di malattia. Il packaging, prodotto dall’azienda Sorma Group e donato per l’iniziativa de I Limoni per la Ricerca, si sposa con la filosofia di Citrus – l’Orto Italiano che lo utilizza abitualmente per tutti i suoi agrumi, poiché realizzato con un minor impiego di plastica e completamente riciclabile.

“Anche quest’anno siamo entusiasti di aderire all’iniziativa di Fondazione Umberto Veronesi – I limoni per la Ricerca – in quello che ormai sta diventando un appuntamento fisso del nostro calendario e che ci coinvolge ogni volta in misura sempre maggiore. Siamo arrivati infatti alla terza edizione di questa speciale iniziativa riuscendo nuovamente a migliorarci: è aumentato il numero di punti vendita coinvolti, è cresciuta la copertura mediatica dell’evento e soprattutto l’interesse del pubblico e dei consumatori. Quanto accaduto nelle ultime due settimane dunque ci fa ben sperare rispetto all’obiettivo, ambizioso, di riuscire a superare il numero di borse di ricerca finanziate lo scorso anno per quello che è ricordiamo lo scopo più importante dell’iniziativa, unirsi – tutti, dalle diverse insegne della GDO che aderiscono ai Limoni per la ricerca ai fornitori, ai consumatori – per dare un supporto concreto alla ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi”, ha dichiarato Marianna Palella, 25enne CEO e Founder di Citrus – l’Orto Italiano. “Grazie alla precedenti edizioni di questo progetto – ha affermato Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi – e al prezioso sostegno di Citrus – l’Orto Italiano, azienda lungimirante accanto a Fondazione da anni, è stato possibile finanziare otto ricercatori che quotidianamente si impegnano a trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per malattie che ancora oggi colpiscono numerose persone. Il numero dei ricercatori finanziati da Fondazione Umberto Veronesi cresce anno dopo anno, grazie al contribuito delle persone e soprattutto delle aziende che condividono con noi l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza, per il bene di tutti. Un ringraziamento particolare a tutti gli ambassador coinvolti per il supporto nella diffusione del progetto”.

Sul sito di Fondazione Umberto Veronesi www.fondazioneveronesi.it e di Citrus – L’Orto Italiano ww.cirtusitalia.it sarà possibile trovare l’elenco aggiornato dei punti vendita dove trovare I Limoni per la Ricerca. Un ringraziamento particolare a tutti gli ambassador coinvolti per il supporto nella diffusione del progetto e alle aziende che ci hanno sostenuto aderendo con generosità ed entusiasmo all’iniziativa, Vignali Trasporti e Sorma Group Macchinari e Packaging per il settore ortofrutticolo.