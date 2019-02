Malesia sempre più italiana: +16,5% di turisti nel 2018

La Malesia parla sempre più italiano. Nel 2018 infatti, è stato netto l’incremento di presenze dal Belpaese con un +16,5% rispetto all’anno precedente. Sono stati infatti 52.012 gli arrivi a fronte dei 44.638 del 2017.

Il dato è stato dettagliato nel corso di una conferenza stampa tenutati nello stand malese di BIT Milano, alla presenza di Mr Zulkafli Yahya (Senior Director of International Promotions American, Asia e Oceania) e Datò Abdul Malik Melvin Castelino (Ambasciatore della Malesia in Italia).

Grande soddisfazione da parte di Tourism Malaysia sia per i 30 anni di presenza in BIT, sia per la grande affluenza di curiosi che hanno affollato lo stand del Padiglione 4. ‘‘Siamo molto felici di questa grande partecipazione, ha sottolineato Mr Zulkafli -. Quello che però ci rende estremamente gratificati è la notevole crescita di presenze di turisti italiani che amano la Malesia per la natura, le isole e il mare ma sono anche affascinati dal nostro patrimonio culturale e dal nostro folklore. L’incremento del 16,5% ci rende davvero orgoglioso. Rivolgendosi poi ai giornalisti presenti, Zulkafli ha dichiarato: ‘‘Vi ringrazio per la visibilità che date al nostro Paese. All’ITP di Berlino il nostro Ministro del Turismo annuncerà il ‘‘Visit Malaysia 2020‘‘, il vostro lavoro sarà ancora più prezioso per accendere i riflettori su questo importantissimo appuntamento“.

L’offerta turistica malese cresce sempre di più: nel 2019 le regioni di punta saranno Sabah e Sarawak anche se ci sarà un più ampio consolidamento della promozione di tutto il Paese.

L’Ambasciatore Castelino, nel condividere le parole di Mr Zulkafli, tesse le lodi della BIT: “E’ una manifestazione che riesce sempre a stupire e a migliorarsi. Vorrei ringraziare il Ministero del Turismo, delle Arti e della Cultura malese, il Ministro Centinaio e il Direttore dell’Ente Fiera per la qualità dell’organizzazione di questo evento. Sono molto soddisfatto, le relazioni tra Italia e Malesia sono buonissime e la crescita del turismo italiano ne è solo una conferma”.