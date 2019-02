Maltempo: a Sulmona domani chiusa la scuola”Serafini”

A Sulmona saranno sospese le attivita’ didattiche nella scuola “Serafini” per la sola giornata di domani, martedi 26 febbraio. “Una decisione necessaria a causa della caduta, avvenuta oggi, di un altro albero che ha ostruito spazi esterni all’edificio, in seguito al Maltempo che ha colpito la citta’.

Sul posto hanno effettuato interventi i funzionari e tecnici comunali insieme ai Vigili del Fuoco”. Lo fa sapere, in una nota diffusa in serata, il sindaco, Annamaria Casini, la quale ha firmato l’ordinanza che dispone anche la chiusura della scuola ‘Masciangioli’, ospite nei nella ex Caserma Battisti, fino a domenica 3 marzo, per consentire le operazioni di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza dell’area danneggiata dalle forti raffiche di vento.