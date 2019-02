Maltempo Aipo: interventi per 700mila euro nel Modenese

Interventi urgenti per oltre 700.000 euro sui fiumi Secchia e Panaro, nel Modenese, sono stati avviati dopo le piene di inizio mese. Sono stati attivate, spiega Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) alcune azioni di ripristino della funzionalità delle opere di difesa, di rimozione degli ingenti quantitativi di materiale flottante accumulatosi in corrispondenza degli sbarramenti delle casse di espansione del Secchia a Rubiera e del Panaro a San Cesario, oltre che della briglia selettiva del Panaro a Spilamberto.

Bisognerà poi operare per la ripresa di due fonti di frana, ciascuno della lunghezza di circa 100 metri, delle scarpate a fiume in sinistra idraulica del Panaro a Bomporto. Il totale complessivo degli interventi avviati ammonta a 740.000 euro.