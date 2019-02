Per l’abbondante nevicata, ad Alessandria, in occasione della gara di calcio di serie C tra i ‘grigi’ e il Pisa, il settore rettilineo dello stadio Moccagatta resterà chiuso per ragioni di sicurezza.

Il campo di gioco e’ invece stato liberato dalla neve. “Gli abbonati e i possessori dei tagliandi per quel settore – spiega l’Alessandria calcio – potranno assistere alla gara in tribuna laterale. L’ingresso sara’ quello riservato in passato al settore parterre, in via Bellini”.