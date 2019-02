Maltempo Alto Adige, Alps Hockey League: rinviate 5 partite

A causa delle avverse condizioni meteo, quattro gare della Ahl, in programma oggi, sono state rinviate a data da destinarsi. Si tratta delle sfide tra Red Bull Hockey Juniors contro Rittner Buam, Ec Bregenzerwald contro Migross Supermercati Asiago Hockey, Sg Cortina Hafro contro Veu Feldkirch e Fassa Falcons contro Hdd Sij Acroni Jesenice.

In aggiunta – precisa una nota della Alps Hockey League – anche la gara di Vipiteno tra i Wipptal Broncos Weihenstephan e l’Hockey Milano Rossoblu non sara’ disputata per la neve caduta sull’impianto dell’Alta Val D’Isarco. Le nuove date di gioco saranno comunicate non appena possibile.

Come scritto nel regolamento della Ahl le partite possono essere rinviate per causa di forza maggiore e si trovera’ una nuova data nel calendario. Questa sera, quindi, saranno disputate solo due gare: si giochera’ regolarmente a Lubiana, dove Hk Sz Olimpija sfidera’ Hc Gherdeina valgardena.it, e Brunico, dove si scontreranno l’Hc Val Pusteria e il Ec-Kac II.