Maltempo: ancora interventi vigili fuoco provincia Terni

A causa dei danni provocati dal vento proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Terni: a causa della pericolosità di alcuni alberi danneggiati, ad Amelia è stato necessario chiudere via Nocicchia, su decisione dell’amministrazione comunale.

“Le avverse condizioni meteo hanno compromesso la stabilità di alcune piante che si affacciano sulla strada, come confermato dal sopralluogo della polizia municipale, d’intesa con i vigili del fuoco,” ha spiegato l’assessore alla viabilità, Avio Proietti Scorsoni.