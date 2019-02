“Abbiamo fatto davvero tutto il possibile affinché l’evento si disputasse, purtroppo al meteo non si comanda e non ci resta che attenerci alla decisione presa dalla commissione sicurezza” ha commentato il presidente del comitato organizzatore, Herbert Santer.

Oltre alla classica di oggi, per la gara di sci di Fondo Dobbiaco-Cortina gli organizzatori annunciano che è stato necessario “per incombenti problemi di sicurezza” annullare anche la gara in programma domani.

article

1216785

MeteoWeb

Maltempo: annullata anche per domani la Dobbiaco-Cortina

Oltre alla classica di oggi, per la gara di sci di Fondo Dobbiaco-Cortina gli organizzatori annunciano che è stato necessario “per incombenti problemi di sicurezza” annullare anche la gara in programma domani. “Abbiamo fatto davvero tutto il possibile affinché l’evento si disputasse, purtroppo al meteo non si comanda e non ci resta che attenerci alla

http://www.meteoweb.eu/2019/02/maltempo-annullata-dobbiaco-cortina/1216785/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/05/cielo-nuvoloso.jpg

Cortina,maltempo

ANALISI E SITUAZIONE