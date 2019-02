Maltempo Avellino: sulla SS7 chiuso uno svincolo per frana

Sulla strada statale 7 Appia (ex Ofantina), in provincia di Avellino, è provvisoriamente chiuso lo svincolo di Chiusano San Domenico/Ss400 in entrambe le direzioni a causa di una frana, provocata dalle abbondante piogge di questi giorni.

Come fa sapere Anas, in conseguenza della chiusura dello svincolo sono stati temporaneamente modificati i percorsi alternativi per i veicoli leggeri già in essere per la chiusura dei viadotti Parolise II e III. Le deviazioni sono segnalate sul posto.

Il personale Anas è intervenuto per i rilievi e le verifiche tecniche del caso al fine di eseguire tempestivamente gli interventi necessari alla riapertura, compatibilmente con l’evoluzione della frana e delle condizioni meteo.