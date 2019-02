Maltempo Balcani: allarme inondazioni per i fiumi in piena

Il repentino aumento delle temperature in tutti i Balcani occidentali, con abbondanti piogge e lo scioglimento delle enormi quantità di neve caduta nei giorni scorsi, stanno creando situazioni di allarme in diversi Paesi della regione dove cresce il livello di fiumi e laghi e si temono inondazioni.

Sotto costante osservazione sono i corsi d’acqua in particolare di Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Serbia, con le squadre di soccorso del ministero dell’interno a Belgrado pronte a intervenire in casi di emergenza. Particolare attenzione viene presta sui grandi fiumi come Danubio, Sava, Drina, Morava. Metereologi e specialisti in Serbia prevedono che il livello delle acque continuera’ a crescere fino a martedi’.