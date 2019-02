Maltempo Bologna, l’Enel a Galli (FI) sulla gesione dighe: “Pieno rispetto delle procedure”

“In merito alla gestione delle dighe di Pavana e di Suviana, in occasione delle alluvioni che hanno interessato alcuni comuni della provincia di Bologna”, Enel Green Power, “in risposta alle affermazioni del consigliere regionale di Forza Italia, Andrea Galli, precisa”, in una nota, “che l’attività per entrambi gli impianti è stata svolta nel pieno rispetto delle procedure disciplinate dal Documento di Protezione civile vigente per ciascuna diga”. Galli aveva chiesto chiarimenti, in un’interrogazione alla Giunta, sulla “procedura rispetto all’apertura” delle due dighe gestite da Enel.

“I tecnici di Enel Green Power – spiega la nota – hanno operato secondo i procedimenti previsti, in coordinamento con la Protezione Civile, e hanno fornito tutte le comunicazioni di gestione degli invasi alle autorità competenti e alle amministrazioni locali interessate”.