I servizi di controllo a case incustodite e attività vengono svolti in particolare nei territori di Castel Maggiore, Argelato e Castello d’Argile, sia con presidi fissi all’ingresso dei centri abitati, sia con pattuglie itineranti.

Sono 70 i militari in più messi in campo ogni giorno: 40 forniti dallo stesso Comando e dalle varie Compagnie della provincia e altri 30 messi a disposizione da 5 Reggimento Carabinieri Emilia-Romagna.

Prosegue, nelle zone della bassa Bolognese colpite dall’esondazione del fiume Reno, l’attività antisciacallaggio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri guidato dal colonnello Pierluigi Solazzo, per prevenire furti nelle abitazioni e nelle aziende.

Maltempo Bologna: 70 Carabinieri in più per i servizi ‘antisciacalli’

