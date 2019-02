Maltempo Bolzano: divieto di circolazione di motocicli e ciclomotori

La polizia municipale di Bolzano ricorda che quando nevica vige innanzitutto il territorio comunale il il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli, divieto istituito proprio a causa della particolare pericolosità e purtroppo talvolta disatteso.

Si ribadisce inoltre che, se la pulizia dei marciapiedi antistanti gli edifici pubblici è di competenza del Comune, la parte dei marciapiedi pubblici e le entrate di cortili o garage antistanti immobili privati devono essere sgomberati dai rispettivi proprietari privati (di casa, condominio, esercizio commerciale ecc.).

Allo stesso modo spetta ai proprietari degli immobili mettere in sicurezza i marciapiedi dai pericoli di caduta dai tetti di cumuli di neve o ghiaccio. Non si tratta solo di un atto dovuto e obbligato previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, ma anche di un prezioso contributo alla sicurezza di tutti i concittadini per garantire la mobilita’ pedonale.