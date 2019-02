Maltempo, Bottacin: “Situazione sotto controllo in Veneto”

“Il maltempo delle ultime 24 ore ha causato qualche disagio, specie nel bellunese, ma la situazione appare sotto controllo anche se precauzionalmente resta attivo il monitoraggio della Sala Operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza (Corem)”.

Cosi’ l’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. La provincia di Belluno e’ stata la piu’ soggetta ad attenzioni viste le abbondanti precipitazioni nevose, che hanno prudenzialmente imposto, a tutela della sicurezza della circolazione, la chiusura al transito ai mezzi con peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate sulla SS51 di Alemagna, la SS. 51 bis e la SS. 52 Carnica nel tratto ricadente nel bellunese.

Chiuso il passo Cimabanche per una slavina nel territorio della provincia di Bolzano. In relazione alla rete in gestione a Veneto Strade e’ stata disposta la chiusura al traffico della galleria di Segusino e la chiusura per pericolo valanghe di alcuni atti tratti stradali. Problematiche si sono verificate anche per l’acquedotto di Schievenin. “Ricordo – precisa l’assessore – che a seguito degli eventi dello scorso ottobre, lo scenario di rischio e’ mutato sia dal punto di vista idrogeologico che dal punto di vista valanghivo. Si prega quindi di porre la massima attenzione e di percorrere la viabilita’ montana nelle prossime ore con assoluta cautela”.

Dopo l’esaurimento della fase piu’ intensa della perturbazione che ha interessato il territorio regionale tra venerdi’ e sabato, sono infatti previste fino alla mattinata di domenica possibili ulteriori precipitazioni, anche se di minore entita’, con limite della neve in calo a 800-1000 metri e localmente anche a quote inferiori. Non sono esclusi fenomeni franosi superficiali sui versanti specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H. Per queste ragioni il Centro funzionale decentrato ha comunque dichiarato lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensita’ dei fenomeni) dal pomeriggio odierno fino alla mezzanotte del 4 febbraio su zone montane e pedemontane.