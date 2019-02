Maltempo Calabria: albero cade su auto nel Vibonese, illeso conducente

La prefettura di Vibo Valentia segue l’evoluzione delle condizioni meteo: ieri si è tenuta, in via preventiva, una riunione dell’unità di crisi, che è rimasta comunque allertata per tutta la scorsa notte. Scuole chiuse oggi a Mileto, San Nicola da Crissa, Simbario, Polia, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno.

Le forti raffiche di vento che sin dalla serata di ieri hanno interessato la provincia hanno provocato la caduta di diversi alberi. A Fabrizia, un tronco ha colpito un’automobile: il conducente è illeso.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.