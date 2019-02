Maltempo, calcio femminile: rinviata Sassuolo-Pink Bari

La gara del Campionato femminile di serie A, Sassuolo-Pink Bari, prevista sabato 2 febbraio alle 14.30 allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia, e’ stata rinviata a data da destinarsi per “inagibilita’ temporanea” decretata dal Comune di Reggio Emilia a causa del Maltempo.

Lo rende noto la Figc. Per le stesse ragioni, e’ stata inoltre rinviata la partita Sassuolo-Orobica Bergamo valida per la 4 giornata di ritorno – Girone 1 del Campionato Nazionale Primavera prevista per domenica 3 febbraio (14.30).