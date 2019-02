Maltempo Campania: 5 persone bloccate dalla neve e poi tratte in salvo dai Carabinieri

In due diversi interventi, i carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) hanno tratto in salvo cinque persone bloccate sui Monti Picentini dalla neve e dal ghiaccio, a bordo delle loro auto.

I militari, intervenuti dopo l’allarme lanciato alla Centrale operativa dell’Arma senza pero’ che venisse precisata la posizione, hanno battuto per due chilometri a piedi la strada che collega l’Altopiano del Laceno al comune salernitano di Acerno, bloccata dalla copiosa neve caduta, fino a ritrovare l’auto, un fuoristrada con tre persone, due originarie di Gesualdo e una di Mirabella Eclano. Sulla strada del ritorno, i militari si sono imbattuti in un’altra auto bloccata con due persone a bordo, che sono state a loro volta tratte in salvo.