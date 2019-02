Maltempo Campania: niente scuole chiuse domani a Pozzuoli

Anche oggi, come sabato e domenica, si e’ riunita nella sala giunta del Comune di Pozzuoli la task force istituzionale per fare nuovamente un punto sui danni provocati dal maltempo e dal forte vento di questi giorni.

‘organismo – presieduto dal sindaco Vincenzo Figliolia e composto da assessori, dirigenti e tecnici comunali – ha affrontato innanzitutto la questione riguardante l’agibilita’ e la messa in sicurezza degli istituti scolastici e dei cortili annessi dopo le verifiche compiute tra ieri e oggi.

E’ stato stabilito che, in seguito alla risoluzione di alcune criticita’ e alla rimozione degli alberi caduti o pericolanti, le attivita’ scolastiche domani potranno riprendere regolarmente in tutti gli istituti, tranne che nel plesso San Martino di via Provinciale Pianura, dove ci sono stati danni piu’ estesi.

Qui le lezioni potranno riprendere a partire da lunedi’ 4 marzo. Intanto, procede con celerita’ la rimozione dei circa cento alberi caduti sull’intero territorio comunale in seguito alla tromba d’aria che si e’ abbattuta sabato sulla citta’, dopo che nei giorni scorsi, in tempi record, e’ stata ripristinata la viabilita’ e la sicurezza in strade e luoghi pubblici.