Maltempo Campobasso, emergenza vento: anche oggi numerosi interventi dei vigili del fuoco

A causa dell’emergenza vento, anche oggi sono stati numerosi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dal personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei due distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano: oltre ad alberi o rami e tegole pericolanti, si sono registrati incendi di sterpaglie nel Comune di Campomarino. Divelta la copertura di un tetto in Via San Giorgio a Civitacampomarano: oggi il personale specialistico del Soccorso Alpinistico Fluviale e quello del Comando Provinciale hanno eliminato tutto il materiale in pericolo di caduta o instabile.