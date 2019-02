Please wait...

Lo ha annunciato Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, al termine del vertice in Prefettura tra Protezione civile, prefetto, Regione, Comuni e forze dell’ordine.

Sono stati dimessi ieri sera i sei carabinieri che ieri sono stati travolti dalla piena del Reno mentre prestavano soccorso nella Bassa Bolognese. Per tutti prognosi variabili da uno a tre giorni per principio di ipotermia.

Maltempo, carabinieri travolti dalla piena del Reno: dimessi dall’ospedale

Sono stati dimessi ieri sera i sei carabinieri che ieri sono stati travolti dalla piena del Reno mentre prestavano soccorso nella Bassa Bolognese. Per tutti prognosi variabili da uno a tre giorni per principio di ipotermia. Lo ha annunciato Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, al termine del vertice in Prefettura tra Protezione civile, prefetto, Regione, Comuni e forze dell'ordine.

