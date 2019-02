Maltempo, caso al Centro Sud: Rfi e Trenitalia a lavoro per ripristinare la linea

Da ieri pomeriggio la circolazione ferroviaria lungo la linea tirrenica sud ha subito forti rallentamenti e interruzioni determinate dalle fortissime raffiche di vento che hanno causato danni diretti e indiretti all’infrastruttura, anche per la presenza di materiale estraneo (teloni di plastica, lamiere, alberi) lungo la linea.

In aggiunta un incendio in prossimità della sede ferroviaria tra Policastro e Sapri ha causato ieri sera un’altra interruzione della circolazione. Decine i tecnici di RFI e di Trenitalia sono impegnati dal pomeriggio di ieri, per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura e contenere i disagi ai viaggiatori. Trenitalia ha disposto indennizzi fino al 100% del biglietto pagato alle persone coinvolte.

Sulla linea Catania-Siracusa e’ ripresa alle 9 la circolazione ferroviaria fra Siracusa e Augusta, sospesa dalle 3 per la presenza di rami sulla linea elettrica dovuta al Maltempo che ha interessato la zona. Un treno ha registrato 90 minuti di ritardo, mentre un regionale e’ stato cancellato e sostituito con autobus. Lo rende noto il sito ViaggiaTreno di Trenitalia.