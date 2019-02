Maltempo: chiusa per frana la statale 64 ‘Porrettana’ tra Pistoia e Bologna

Una frana si è verificata sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ tra le località Pavana (Pistoia) e Ponte della Venturina (Bologna) in prossimità del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Lo comunica Anas specificando che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni.

Il traffico proveniente da Bologna e diretto a Pistoia, si legge in una nota, è deviato sulla strada provinciale 632 con indicazioni sul posto; i veicoli provenienti da Pistoia e diretti a Bologna sono deviati sulla SS66 con uscita dal raccordo di Pistoia in direzione ‘Le Piastre’ per poi proseguire sulla strada provinciale 632 fino a Ponte della Venturina.

In alternativa è consigliata l’autostrada A1 Firenze-Bologna. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto per i rilievi geologici: è emerso che la frana è tuttora in movimento, rendendo necessaria la chiusura totale al traffico per garantire l’incolumità degli utenti. Nei prossimi giorni, avvisa Anas, compatibilmente con l’evoluzione del fenomeno e delle condizioni meteo, sarà possibile definire modi e tempi di ripristino, in coordinamento costante con la prefettura e gli enti locali.