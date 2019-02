Maltempo: chiusa per frana strada provinciale nel Lecchese

Le ultime precipitazioni nevose stanno causando disagi in provincia di Lecco. La strada provinciale 62 Bellano-Taceno, collegamento tra la zona rivierasca con la Valsassina e la Valvarrone, è stata chiusa la scorsa notte per uno smottamento avvenuto fra due gallerie.

Sono cadute numerose piante con detriti e neve. Il materiale è poi finito sulla tortuosa carreggiata. Sono in corso le verifiche da parte dei tecnici della Provincia per garantire la riapertura dell’arteria. Il traffico è stato deviato all’altezza della località Portone di Bellano (Lecco), sulla Sp 73 per Parlasco (Lecco).