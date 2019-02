Maltempo, Coldiretti: nei campi serre distrutte e alberi spezzati

Le forti raffiche di vento hanno divelto serre, spezzato piante e distrutto coltivazioni, soprattutto ortaggi. E’ quanto emerge dal primo bilancio dei danni realizzato della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo che ha colpito le regioni del centro sud. Particolarmente difficile – sottolinea la Coldiretti – la situazione in molte aziende agricole della Sicilia dove sono state danneggiate dal vento decine di serre nelle province d Ragusa e Siracusa in località come Scicli, Ispica, Pozzallo, Vittoria e Pachino dove si producono i pregiati ortaggi. I danni hanno riguardato soprattutto le strutture e le coperture in plastica con le colture che – sottolinea la Coldiretti – sono rimaste alla mercé del vento. Sono in corso i primi sopralluoghi per le necessarie verifiche ma anche – conclude la Coldiretti – per intervenire e limitare le perdite in una stagione già difficile per gli andamenti di mercato.