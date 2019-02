Maltempo, Coldiretti Siracusa: “Serre distrutte e zone isolate, un disastro”

“Abbiamo scritto al Prefetto e agli ispettorati agrari, stiamo monitorando la situazione che appare davvero disastrata. Ci sono serre distrutte, zone isolate dove manca ancora l’acqua e l’energia elettrica, ortaggi che non potranno essere raccolti“: lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti di Siracusa, Alessandra Campisi. “Ogni ora arrivano testimonianze di strutture e coltivazioni danneggiate aggravando uno stato infrastrutturale davvero al limite dove le strade interne sembrano percorsi di guerra“. “Anche a Ragusa i danni alle strutture serricole si aggiungono alle problematiche già esistenti – spiega Calogero Fasulo, direttore della Coldiretti iblea e Siracusa – Le zone colpite sono soprattutto Chiaramonte Gulfi, Ispica, Pozzallo e Santa Croce Camerina. Stiamo monitorando i danni ma per una quantificazione bisogna aspettare ancora. Di certo si tratta di un altro durissimo colpo per l’economia agricola della Sicilia Orientale della fascia trasformata dove nell’ultimo periodo c’è stato un crollo dei prezzi di vendita“.