Maltempo, disagi sulle ferrovie: a Torino ritardi fino a 90′

Le abbondanti nevicate di oggi hanno causato rallentamenti nel traffico ferroviario. Treni in ritardo in arrivo a Torino: il tabellone della stazione di Porta Nuova riportava in serata 65′ di ritardo per il treno proveniente da Cuneo, 90′ per l’alta velocita’ da Roma Termini, 75′ per il convoglio in arrivo da Bardonecchia.

Piu’ lievi i ritardi accumulati dai treni in arrivo da Milano, Savona e Napoli. Forte ritardo anche per la corsa delle 21.15 diretta a Bardonecchia, in alta Valle di Susa, dove la nevicata e’ stata particolarmente copiosa: la partenza e’ prevista 60′ dopo l’ora prevista.