Due velisti sono stati tratti in salvo dai marinai di una motovedetta del Circomare di Bosa questo pomeriggio. I due a bordo di una barca a vela si trovavano alla deriva al largo della spiaggia di Turas a causa del vento e delle mareggiate.

La loro imbarcazione si stava riempendo d’acqua. Hanno quindi lanciato l’allarme e la motovedetta e’ riuscita a raggiungerli nonostante la burrasca. L’imbarcazione e’ stata rimorchiata in porto non senza difficolta’ e i due velisti messi in salvo.