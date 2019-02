Maltempo Emilia Romagna, Bernini: “Con i danni al fiume Reno stop al pagamento tributi”

Le organizzazioni agricole rendono conto, in queste ore, dei danni ingenti causati dall’esondazione del fiume Reno. Stime che parlano di danni per svariati milioni di euro e alle quali si aggiunge il grido accorato al Governo affinché vengano predisposte misure per il risarcimento dei danni e per la sospensione del pagamento di Imu e contributi.

Il Governo non abbandoni i coraggiosi imprenditori agricoli dell’Emilia-Romagna che, anche davanti alle prove più dure, non si arrendono mai.

Gli enti preposti in queste ore alle verifiche, mostrino però anche decisione e fermezza nell’individuare e nell’accertare le responsabilità per una esondazione che poteva e doveva essere evitata. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente Gruppo Forza Italia al Senato.